Sede Monclova De Olimpiada del Conocimiento

Un total de 219 estudiantes del nivel primaria, de las regiones centro y desierto, participaron en la Olimpiada del Conocimiento, que se realizó en la escuela Niños Héroes en esta ciudad, el objetivo fue destacar al estudiante con mejores calificaciones, para que compita con los ganadores del resto de las regiones, de donde saldrá finalmente, quien represente a Coahuila en la Olimpiada Nacional del conocimiento.

La directora de Educación Municipal, Gladys Villarreal, agregó que los estudiantes participantes cursan el sexto año, y el examen que les fue aplicado abarca todas las materias, así como temas de cultura general; los maestros que aplicaron el examen fueron seleccionados con toda oportunidad y ninguno de ellos tenía algún tipo de relación con los participantes, para evitar situaciones que pudieran calificarse de favoritismo.

Agregó que la Olimpiada del Conocimiento es una competencia que fomenta la excelencia académica y promueve habilidades esenciales como la creatividad y el pensamiento crítico, además de motivar a los estudiantes a buscar nuevas formas de aprendizaje y crecimiento personal.

Indicó que el examen que les fue aplicado, tuvo una duración de cuatro horas, inició a las 9:00 am y concluyó a las 13:00 horas, al terminar el tiempo que se dio para responder el cuestionario, los estudiantes hicieron la entrega del examen al mismo, la funcionaria dijo que los exámenes no se entregaron de acuerdo a como fueron terminando, para que esto no representará algún tipo de presión para el los que aún no terminaban.

En este evento estuvieron en representación del alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, la regidora de Educación, Dina Rotunno Aguayo y la directora de Educación, Gladis Villarreal, se contó con la presencia del director de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez, y autoridades educativas de distintos niveles de ambas regiones.