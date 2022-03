Seguirá en el IMSS vendedor de droga

A pesar de los señalamientos por venta de drogas, el trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social continuará laborando de manera normal en el área de cocina de la Clínica 7, así lo indicó la representante sindical, quien dijo que no se le comprobó nada al trabajador, sin embargo continuará la investigación.

El pasado viernes se dio la detención de Sergio Enrique Flores Montelongo al interior de la Clínica 7, en donde se indicó que se le detectó con posesión de 2 kilogramos de mariguana, mismos que escondió en los carros de comida.

Elementos del GATEM acudieron al nosocomio después de recibir una llamada anónima en la que se alertó sobre la venta de mariguana, y se entrevistaron con directivos del hospital y se procedió con la detención.

Esmeralda Maldonado Treviño, quien es la representante del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en la región Centro, señaló que el trabajador ya fue puesto en libertad, desde el pasado viernes.

De acuerdo a la versión del sindicato, no se le pudo comprobar nada al trabajador que tiene 11 años de antigüedad, por lo que señaló que no hay delito que perseguir y no se tomarán acciones en su contra.

Señaló que Enrique Flores continuará laborando de manera normal en el área de cocina, ya que la única manera de que no regresará a su puesto de trabajo, es de que estuviera detenido, pero no es así.

"Ya hablé yo con él, ya que se hagan las investigaciones, sin embargo no se le detecto nada, no hay delito que perseguir ya que no había nada que sustentara que en realidad había hecho eso de lo que se le acusa, por lo que el compañero seguirá laborando de manera normal en la institución", comentó.

