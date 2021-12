Señalada por lucrar con la desgracia

Dulce N, la mujer que argumenta ser víctima del padre de sus hijos tiene tres años recibiendo apoyo de la gente, despensa, ropa, muebles, mucho se le ha criticado pues la gente que la conoce aseguran que solamente está lucrando.

En esta ocasión la mujer menciona que vive en una casita hecha con cobijas porque no tiene donde salir, pero cansada del maltrato de su ex pareja, está decidida a salir adelante aunque la situación sea difícil.

Diana Salazar; presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos, comento que hace dos años, ella misma apoyó el caso de Dulce N, en aquel entonces mencionó que sufría violencia.

A la mujer se le cambió el techo que se le estaba cayendo y se le puso lámina, refrigerador, estufa, cama, colchón, dos sillones y más cosas que la gente donó.

"La gente buena que apoya a la fundación donó mucho, ella dijo que venía huyendo del maltrato de su esposo, incluso se hizo viral mucha gente compartió su historia, prácticamente le amueblamos la casa y a la semana llegó el hombre, ella no quiso volver a tener comunicación con nosotros", comentó.

El año pasado Periódico La Voz, también dio a conocer el caso de Dulce quien mencionó que en la colonia Nueva Provincia en Frontera, el padre de sus hijos había arruinado el cuartito de concreto que tenían, este tenía techo de concreto, le había sacado la ropa de los niños, mencionó que sufría violencia y pedía el apoyo de la gente.

Diana Salazar dijo desconocer si ella está lucrando o no, pero mencionó que por esta razón no a todos los casos les dice que sí se le brindará apoyo, desgraciadamente cuando son mujeres solas, con hijos y por violencia, siempre regresan, no es que no se les quiera ayudar, pero es una forma de lucrar, cuando hay gente que realmente necesita la ayuda.

Dijo que en esta ocasión la estuvieron etiquetando en el caso para que por medio de la fundación le brindaran apoyo, en aquel entonces se aprovechó, pero actualmente Diana Salazar no sabe nada de su historia.

"Cuando pido ayuda la gente siempre responde en aquel entonces la señora fue beneficiada que hasta pantalla se le dio y todo no por ella, sino por sus hijos", comentó.

Exhortó a la gente de buen corazón que le gusta ayudar a quienes necesita, revisen bien los casos para que la gente no se burle de ellos, no lucren con esto.