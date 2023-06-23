Será la región un cluster ferroviario

El regidor de fomento Económico, Leonardo Hernández, informó que Junto con el alcalde, Dr. Mario Alberto Dávila Delgado, participaron en la cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Eagle Pass Texas, donde se abordaron temas que serán la base para el crecimiento de ambos estados.



Indicó que esta cumbre se realiza cada año y participan personalidades gubernamentales importantes de Texas y Coahuila, entre alcaldes, congresistas y Secretarios de Estado de ambos países.

En esta, también participaron empresarios de México y Estados Unidos, quienes vieron y analizaron las estadísticas que contienen datos de lo que se espera que a corto y largo plazo, con la apertura de un tercer puente internacional en Eagle Pass, este sería peatonal, vehicular y ferroviario.

Lo anterior representa una noticia importante para la región centro, porque se convertiría en el cluster ferroviario más importante de Latinoamérica, indicó que este fue uno de los temas principales que se abordaron, con el respaldo de las empresas de la región.

Por otra parte Leonardo Hernández, dijo que se llevaron algunas cartas de intención de apoyo, para que esto pueda pujar en ambos lados de la frontera y que sea de beneficio para todos.

Con esta iniciativa, se espera impulsar el desarrollo económico y fortalecer los lazos entre los estados de Texas y Coahuila, generando oportunidades de crecimiento para ambas regiones.