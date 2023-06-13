Será una semana calurosa

La tercera ola de calor que afecta gran parte del país seguirá sintiéndose con gran intensidad en Monclova durante esta semana, en donde se pronostican temperaturas de hasta 43 grados centígrados.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante esta semana prevalecerá la tercera onda de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados en 22 estados del país, entre los que se encuentra Coahuila.

En el caso de Monclova para esta semana esperan temperaturas superiores a los 43 grados centígrados, siendo el próximo miércoles el día que se alcanzará la mayor temperatura en la localidad.

Toda esta semana se registrarán temperaturas de 42 centígrados, con una mínima de los 26 grados centígrados, por lo que representantes de Protección Civil piden a la población que tomen sus precauciones para protegerse del golpe de calor.

Yessica Barco Directora de Protección Civil señaló que es necesario mantenerse hidratados, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar exponerse a los rayos del sol en las horas pico, marcadas de las 2 a las 5 de la tarde.

Señaló que comprenden que hay personas que tienen que salir a trabajar en estos horarios y expuestos al sol, en donde dijo que es necesario tomar mucha agua, vida suero oral, comer alimentos bien cocidos y evitar los cambios bruscos de temperatura, que son los que pueden ocasionar el golpe de calor.