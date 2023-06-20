Sí apoya Monclova al relleno sanitario

Ante la falta de apoyo del patronato de limpieza, el alcalde Mario Dávila Delgado, informó que se está trabajando en un proyecto de relleno sanitario en Monclova, pues al que está ubicado en el municipio rielero le quedan de 2 a 3 años de vida.

Luego del incendio presentado hace unos días en el relleno sanitario de Frontera, el alcalde Roberto Piña externó que estaban teniendo problemas para su operación y advirtió a los municipios que colaboraran o se les cerrarían las puertas.

Al respecto, el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado señaló que ha estado trabajando con su homólogo desde el fin de semana y colaboró enviando equipo como camiones de volteo, máquinas retroexcavadoras y moto conformadoras, preocupado por la situación y el poco tiempo de vida que le queda al relleno que es de 2 a 3 años más.

Señaló que el municipio está trabajando en un proyecto junto al Gobierno del Estado en la creación de un relleno, como urgencia para las ciudades que lo requieren.

“A nosotros nos cuesta 500 mil pesos mensuales, hasta ahorita hemos estado cumpliendo a pesar que el servicio se nos está dando de forma parcial, la verdad el patronato no está cumpliendo su función y con las altas temperaturas y al basura expuesta, se produce el efecto lupa”.

Señaló que en próximos días se realizará una reunión urgente con los alcaldes de la región centro para tratar el tema de la rehabilitación del relleno sanitario, apoyando en todo lo necesario.