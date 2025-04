Sí hay empleo en Coahuila: Manolo

Pese a los retos que enfrenta la industria en algunas regiones del estado, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que en Coahuila "sí hay empleo", y mencionó que se trabaja intensamente para ofrecer alternativas laborales a quienes son reajustados en las empresas.

Durante la gira que realizó el día de ayer por Monclova, el mandatario estatal reconoció que existen despidos en algunas empresas, pero esto no está relacionado con el tema de los aranceles, sino por disminución de los niveles de producción.

Sin embargo, señaló que como estado se trabaja para brindar oportunidades laborales a las personas que salen de una empresa, por lo que se dio la instrucción a la Secretaría del Trabajo, para que esté al pendiente de los movimientos que se den en las empresas y que se informe antes de que se apliquen los recortes.

"Pedimos que antes de hacer algún movimiento nos informen, de esta manera nosotros buscar en donde podemos colocar a estos trabajadores ya sea en el mismo municipio, en la región o en el mismo estado, pero afortunadamente hoy en día tenemos a nivel estatal vacantes".

Reconoció que en la región Centro y Carbonífera existen menos alternativas de empleo, pero a nivel estado si hay vacantes por lo que se pueden colocar en empresas de alguna otra región.

De la misma manera, informó que se mantiene el interés de empresas extranjeras por instalarse en el estado, sin embargo se dejaron de anunciar ante el temor de represalias por parte del Gobierno Federal.

"El tema de del nuevo esquema comercial entre México y Estados Unidos, ha generado algo de incertidumbre, pero no dejan de invertir, no han dejado de llegar inversiones, solamente que hoy en día no las podemos anunciar, porque hay preocupación dentro del sector industrial, porque no quieren problemas, ni represalias".

Señaló que incluso se tienen dos proyectos interesados en llegar a la región Centro, por lo que están en espera de que se concreten e inicien con las operaciones, para contribuir con la generación de empleo.