"Siento un gran orgullo por mi hijo"

"Mi hijo acababa de ser asignado al norte del Estado, lo último que le dije es que no se tentara el alma, porque los delincuentes no lo hacen, que lloren en tu casa o que lloren en la ajena, mejor en la ajena, pero ya no volvió, expresó Miguel Ángel Solís Badillo.

El padre de Carlos Enrique Solís Peña, elemento policial caído el pasado martes en un enfrentamiento con civiles armados, señaló que además de la tristeza que le deja la muerte de su hijo, también le deja un sentimiento de orgullo.

"Lo acababan de cambiar, pero ya no volvió, le dije que Dios lo ayudara y lo cuidara y que no se tentara el alma y que lloren en tu casa o que lloren en la ajena, mejor en la ajena... ya no lo volví a ver", expresó Solís Badillo.

Sin embargo, aseguró que le queda un sentimiento de orgullo, luego de que su hijo murió en cumplimiento de su deber.

HOMENAJE PÓSTUMO

El día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el homenaje póstumo en memoria del oficial Carlos Enrique Solís Peña.

"Su sacrificio no será en vano; hoy nos motiva y reafirma nuestra determinación por blindar Coahuila en contra de todo interés ajeno al bienestar colectivo", dijo el Mandatario.

Por su parte, Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública en Coahuila, transmitió sus condolencias a la hoy viuda Sofía Guadalupe y al pequeño Carlos Nicolás, hijo del oficial Carlos Enrique, y dijo: "Compartimos su dolor, la angustia y el coraje al ver cegada su vida... policía ejemplar que cayó en este cobarde ataque cuando precisamente, junto a sus compañeros de grupo, cumplía el alto deber de proteger a la ciudadanía de nuestro estado".