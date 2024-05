Sigue Ancira moviendo los hilos: trabajadores

Trabajadores de AHMSA señalan que no existen nuevos dueños de la empresa y quien sigue detrás "moviendo los hilos" es Alonso Ancira Elizondo, porque no va a entregar una acerera que genera una gran riqueza.

Ervey Valenzuela obrero de Planta Uno de AHMSA señaló que es falso que se vaya a tener un acercamiento con los nuevos dueños de la empresa, como se les quiso hacer creer y sólo fue una mentira.

Señaló que se ha perdido la seriedad en el tema de la empresa y ya no se les da la seriedad a los trabajadores como se lo merecen y ya no se les toma en cuenta, sobre la situación por la que atraviesa la siderúrgica.

"No le veo la seriedad sinceramente, con esta reunión, no vemos la seriedad, ni convicción a querer hacer un buen trabajo, nosotros queremos una negociación, clara, transparente y convincente, porque esa persona que fue no le vemos la seriedad".

Mencionó que posterior a la visita de Jesús Armendáriz, la empresa sacó un comunicado en el que señaló que cualquier negociación con la empresa se haría llegar de manera directa, por lo que ya hay muchos dimes y diretes.

En cuanto a la petición de retirar los bloqueos, dijo que el movimiento se mantendrá hasta que se tenga una negociación clara y convincente.

Así mismo señaló que es una mentira que existan nuevos dueños, porque todos saben que Alonso Ancira sigue manejando los hilos y nunca dejará una empresa que tiene un gran potencial económico y dijo "no creo que la vaya a soltar y tampoco creemos que se vaya a ir a la quiebra".