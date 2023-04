Sigue atención del IMSS a eventuales

Es falso que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya suspendió la atención médica a los trabajadores eventuales de AHMSA, que continúan recibiendo el servicio a pesar de la situación que se vive en la empresa.

A través de redes sociales trascendió que obreros eventuales de Altos Hornos de México no habían podido acceder a la atención médica del IMSS, por lo que tuvieron que consultar en el Hospital "Amparo Pape de Benavides".

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 negó estos hechos y señaló que se continúa brindando el servicio a los trabajadores tanto eventuales como de base, y no se cuenta con ninguna queja al respecto.

Señaló que incluso trabajadores han mencionado que han acudido por alguna atención y no se ha tenido ningún problema, por lo que llama a los trabajadores a no caer en sicosis y no creer en comentarios mal intencionados.

"No se de donde sacaron que a los eventuales no les están dando el servicio, los compañeros están vigentes, no han firmado la prorroga por la falta del sistema, pero ellos están vigentes", indicó.

Mencionó que actualmente hay personas que buscan sacar raja política de la situación que se está viviendo en la empresa, por lo que realizan comentarios infundados para confundir a la gente, por lo que piden a los trabajadores no dejarse confundir y en caso de que exista algún caso en donde se niegue la atención que se informe a la dirigencia sindical.