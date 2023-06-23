Sigue conflicto en “Hércules”

Con la esperanza destrozada quedaron los trabajadores y familias de Hércules, al no tener una respuesta de las autoridades, luego que afines del Sindicato Minero se adueñaron de la comunidad, impidiendo que las personas que no comulgan con sus ideales entren o salgan del poblado.

Totalmente decepcionados quedaron los pobladores de la comunidad de Hércules, que en las últimas semanas se ha mantenido como un “pueblo sin ley”, luego de que los afines al Sindicato Minero se adueñaron del poblado.

El día de ayer acudió a la comunidad el Fiscal General Gerardo Márquez Guevara y un alto mando militar para conocer la situación, luego de una serie de altercados y quejas por parte de los habitantes.

Los trabajadores y sus familias que señalan que se encuentran secuestrados, pensaban que con la presencia de las autoridades se iba a poner orden a los provocadores que mantienen el control del pueblo e impiden el acceso a quienes no comulgan con sus ideales, incluidos trabajadores y sus familias.

Sin embargo, luego de la reunión que sostuvieron, las autoridades brindaron su apoyo a los afines de Napoleón Gómez Urrutia y recomendaron a las familias agredidas se abstengan de regresar a sus casas.

En la reunión con el fiscal Gerardo Márquez estuvieron los democráticos de la Sección 265, alrededor de 100 democráticos están atrincherados en el recinto.