Sigue grave gemelita

Las gemelitas Juanita y Nataly permanecen bajo estricta vigilancia médica en el Hospital Amparo Pape de Benavides, la primera sigue grave mientras que su hermana convalece y de recuperarse la entregarán a la Pronnif.

Juanita, de 8 meses de edad refleja un peso de aproximadamente 4 kilogramos será sometida a una punción lumbar, es decir, un análisis médico común en el que se toman pequeñas muestras del líquido cefalorraquídeo para analizarlo.

Con el se descartarán procesos infecciosos en las meninges que son las tres membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

Está grave, dentro de una incubadora donde recibe antibióticos y vitaminas como tratamiento, por su alto grado de desnutrición.

Nataly por el contrario convalece en la cama 5 de la Sala 2 del hospital, al cuidado de su madre de apenas 18 años de edad, quien solo argumentó a los médicos que tenía complicaciones una de las gemelas.

Ayer el doctor de la clínica, Ángel García Rodríguez informó que no estaban dadas de alta en el Seguro Popular, ni las niñas ni sus padres, sin embargo, están recibiendo la atención que merecen por el problema de salud que registran, el cual es de preocuparse.