Sigue interés en Monclova

Altos Hornos de México no está en quiebra, está en un proceso ante un juzgado por no existe la resolución de un juez, por lo que no se puede ser irresponsable con la información que se da a la ciudadanía, que si bien no afecta a la llegada de nuevas inversiones, si genera cierta incertidumbre entre la población.

El alcalde Mario Dávila Delgado, fue enfático al señalar que AHMSA no está en quiebra y no se puede realizar ese tipo de aseveraciones que únicamente confunden a la población, la empresa está en un proceso legal, en donde saldrá adelante.

Mencionó que la situación de la empresa siderúrgica continúa siendo complicada, donde ha tenido dificultades para cubrir sus necesidades básicas, de sus trabajadores, pero el termino de quiebra es muy preciso, y no es la situación que existe en la actualidad.

El edil comentó que estas aseveraciones generan incertidumbre entre la población, pero no afectan el desarrollo del municipio, ni el interés de los inversionistas por instalarse en esta ciudad.

Al contrario, se mantiene la movilidad en Monclova, lo cual se puede observar en tiendas, restaurantes, en centros comerciales, que tienen una gran actividad, en el crecimiento de los contribuyentes cumplidos en el municipio.

En el caso de los inversionistas, señaló que hay personas interesadas en llegar a la ciudad, en invertir en Monclova, al ver que es una ciudad pujante.

"Se ve una gran movilidad en la ciudad, la recuperación se están dando, la ciudadanía está contenta y hay que mantener el ánimo, Monclova esta bien, estamos buscando que vengan inversionistas, que haya más empleo y que sigamos avanzando, caminando y teniendo una mejor ciudad".

El alcalde confía que las negociaciones de los directivos de AHMSA avancen y la empresa acerera se sostenga y que todos estén motivados cuando se den las cosas.