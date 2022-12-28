Sigue internada a causa de heridas

MONCLOVA., COAH.-El Director del Hospital Amparo Pape de Benavides dijo que no se podrá dar de alta a la señora Leticia Llanas, quien sufriera múltiples quemaduras durante la explosión de su domicilio en el Fraccionamiento Carraza, por lo que fue puesta en aislamiento para ayudar a la recuperación de sus heridas, mientras que su esposo José Ángel Gutiérrez sigue en un estado de alta gravedad.

El Doctor Ángel Cruz dijo que el padre de familia de 49 años de edad sigue sedado e intubado ya que presenta muy malas condiciones clínicas debido al traumatismo craneoencefálico que presenta, así como a las múltiples quemaduras que sufrió.

Dijo que si bien la señora Leticia se encuentra en mejores condiciones médicas, se optó por enviarla al área de aislamiento ya que padece quemaduras de segundo grado en cara, manos, pecho, espalda y tórax, pero son las quemaduras en los ojos las que más preocupación medica causa, por lo que tendrá que verla un especialista.

“No podemos dar de alta a la señora Leticia porque la tiene que ver el oftalmólogo para definir la lesiones oculares con las que cuenta, su hija de 14 años también presenta quemaduras, sin embargo estas no son de consideración, por lo que posiblemente en unos días más serán dadas de alta con la atención médica continua pero sobre todo con muchas recomendaciones para evitar complicaciones”.

Explicó que al señor José Ángel se le requiere realizar un estudio especial para magnificar por medio de un TAC las lesiones cerebrales que pueda tener, sin embargo por la gravedad en la que se encuentran actualmente, no puede ser movido aun, por lo que se tiene que esperar para ver cómo reacciona en los próximos días.