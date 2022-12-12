Sigue paralizada la producción de acero

Se espera que a partir del miércoles se retome la producción de Altos Hornos de México, 15 días después del paro de producción ante el corte de energía eléctrica por parte de CFE, y de esta manera comenzar a trabajar en la recuperación de la empresa.

También lee: Es virus VSR más peligroso que COVID-19, alerta Salud Coahuila

A pesar que desde el pasado viernes se restableció la energía eléctrica en las Plantas 1 y 2 de AHMSA, aún no inicia la producción, esto debido a que primero se deben preparar los equipos.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático informó que se prevé que sea a partir del miércoles cuando se inicien con los trabajos y se retome la producción al interior de la empresa.

Indicó que en este tipo de empresas no se puede retomar la actividad de manera inmediata o de un día para otro, se debe de llevar a cabo una preparación en las coquizadoras, el alto horno, los hornos de laminación en caliente, de placa, hornos de laminación en tira y los demás departamentos de producto terminado.

“De acuerdo a pláticas con directivos de la empresa, se tenía previsto que para miércoles o jueves de esta semana se retome la producción, ojalá que así sea porque ya urge que se pongan a producir, una vez que estén en condiciones los equipos, veremos trabajar estas plantas”.

Leija Escalante indicó que se tendrá un difícil cierre del 2022, pero esperan que durante el 2023 las condiciones cambien, en cuanto al precio de la tonelada del acero, y lo único que se pide es que se deje trabajar a la empresa.