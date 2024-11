Sigue proceso de mujer agresora de un policía

Por el delito de violencia familiar en contra de un policía estatal, dan duplicidad de término a Rubí Alejandra "N", quien en repetidas ocasiones lo ha golpeado y agredido psicológicamente hasta provocarle ansiedad y problemas para dormir.

Los hechos ocurrieron el 28 de agosto a las 17:30 horas en la colonia Obrera Sur segundo sector, cuando la víctima Jesús Ramiro "N" fue a dejar a su casa a su ex pareja sentimental y a su hija, estacionando su carro Volkswagen Vento color blanco frente al domicilio. El le hizo entrega de 3 mil pesos para los gastos de su hija y le dijo que luego le daría 2 mil pesos más.

"Eres un pi...cu..., si traer dinero", gritó enojada Rubí Alejandra "N" mientras empezaba a manotearlo y agarrarlo del cuello de la camisa, sin importar que Jesús Ramiro tuviera en sus manos a la pequeña, quien comenzó a llorar. Como pudo, la víctima se bajó del automóvil, rápidamente la imputada hizo lo mismo y lo empujó, cayendo al suelo para proseguir golpeándolo con los puños en diversas partes del cuerpo.

Los vecinos que presenciaron el ataque Ruth y Abel, ayudaron al joven, la señora se llevó a la niña a su domicilio para evitar que presenciara más y Abel metió a su cochera a la víctima, sin embargo, Rubí Alejandra también ingresó a la cochera de donde tomó un tubo de metal de 50 centímetros que estaba en el suelo e intentó golpear a Jesús Ramiro mientras gritaba "te voy a matar pi...joto, defiéndete".

El señor Abel pudo quitarle el tubo en un descuido de la imputada, acto seguido ingresó a su domicilio junto a Jesús Ramiro, ambos veían desde la ventana como Rubí Alejandra "N" ingresó a su casa de donde salió portando un manubrio de 60 centímetros con el que empezó a dañar el automóvil Vento 2017 color blanco.

Destruyó las calaveras, los parabrisas, los retrovisores, faros, los vidrios y el cofre, daños que ascienden a los 21 mil 900 pesos, añadido el daño por destruir el IPhone X Pro Max de la víctima. El vecino Abel habló a la policía que llegó a las 18:00 horas, debido a que Rubi Alejandra señaló que la había golpeado, ambos fueron detenidos.

El ataque le provocó lesiones en el cuello, cara, pierna y pie derecho a Jesús Ramiro, además de presentar ansiedad, depresión, sentimientos de humillación, y baja autoestima. Así mismo, la víctima dijo que no es la primera vez que la violenta, la anterior vez fue en mayo del presente año cuando lo golpeó e incluso lo mordió.

No conforme, la imputada siempre le pega en la pierna derecha porque sabe que la tiene lastimada, llegando a insultarlo diciéndole "chueco". Bajo la causa penal 934/2024 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que la defensa particular pidió la duplicidad de término de 144 horas para el próximo 19 de noviembre a las 10:30 horas, la defensa de la víctima le pidió al Juez Oscar Cadena la medida cautelar de no convivir con la víctima.