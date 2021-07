Sigue tensa disputa de pasajeros

"Hasta me han retado a golpes", aseguró uno de los taxistas del sitio Merco Hidalgo, al ser cuestionado por el conflicto con los choferes de las aplicaciones Ubers e InDrivers.

Miguel Urbina, dijo que las autoridades no han logrado erradicar a los ubers "piratas", que llegan y se plantan de "base" de la línea Felinos.

"Hasta me han cantado un tiro, pero trato de no hacerles caso, es muy incómodo trabajar así; nosotros no estamos en contra de que trabajen, pero que paguen lo justo y que se dediquen a los reportes por celular que es su función solamente, no aquí ´agandallando´ el pasaje", refirió el chofer de taxi.

Dijo que también han identificado a conductores que anteriormente trabajaban como taxistas, pero que fueron boletinados y se les retiró la licencia, por lo que ahora se han mudado a las aplicaciones o bien solo llegan en autos particulares y ofrecen su servicio de manera verbal.Así mismo que esperan que la autoridad logre concretar su objetivo y hacerlos entrar en la legalidad, puesto que hasta el momento el uso de aplicaciones para solicitar vehículos es ilegal en Monclova.