Siguen coyotes inmobiliarios.

Ciudadanos continúan siendo víctimas de supuestos agentes inmobiliarios, que ofrecen los servicios para trámites de Infonavit o compra venta de casas, generando una afectación a la economía familiar, por lo que piden a la población que busquen a agentes certificados para no ser estafados.

Marcela Mendoza, Presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Monclova (AMPI), informó que se siguen presentando casos en los que la gente es estafada con tramites por los "coyotes" o "asesores", que no están certificados.

Indicó que a través de las redes sociales se ofertan una gran variedad de servicios, que van desde el trámite de créditos Infonvait con una cuota, la venta de casas, en donde les cobran hasta 70 mil pesos por hacerlo.

Señaló que es un peligro llevar o formalizar tramites con personas que no están certificadas, que no pueden garantizar el trámite que están haciendo.

Señaló que es necesario que se ponga atención y se tenga cuidado en caso que una persona que está vendiendo un servicio no pueda garantizar que pueda hacerlo, que no esté dado de alta en Hacienda, que no pueda generar una factura, incluso desde lo más simple, el que no cuente con una oficina, demuestra que es una persona que no está trabajando dentro de la legalidad.

Señaló que a través de la aplicación de Ley Inmobiliaria se busca que se regule la practica de estas personas y evitar que se afecte a la población con trámites inválidos, o con cobros excesivos.