Siguen decomisos

Se mantienen los operativos en la ciudad de Monclova y por segundo día consecutivo se llevaron a cabo las acciones por parte del Gobierno del Estado para detectar los vehículos con placas vencidas.

Vehículos particulares, de empresas, transporte pública, así como un auto aparentemente Onappafa, fueron decomisados durante el operativo que montaron al medio día de ayer en la Avenida Sidermex.

Se dio la detención de un vehículo con engomados Onappafa, al señalar que era mexicano.

Cada vez son menos los autos que traen placas vencidas, sin embargo durante esta semana las autoridades intensificaron las acciones, aplicando una gran cantidad de multas, y con el retiro de circulación.

Se estima que en los tres días que se han instalado los operativos en Monclova y Frontera a partir del primero de octubre, se han aplicado cerca de 40 multas, y se retiró una docena de vehículos.

El día de ayer destacó que en su mayoría las unidades que fueron retiradas de circulación son de transporte, dos de servicio de taxis y un camión de la Ruta Obrera, que portaban placas anteriores.

Además se retiró un vehículo perteneciente a una empresa y una unidad con engomados de Onappafa, que de acuerdo a información de los representantes de la Administración Local y con base al número de serie, era un vehículo mexicano al que se le habían colocado los engomados.

A pesar de que no se dio información, trascendió que la indicación del estado es actuar en contra de todas las unidades que no estén identificadas, es decir, también contra autos de procedencia extranjera que no comprueben su legal estancia en el país.

De acuerdo a la información ha disminuido de manera considerable el número de vehículos que traen placas 2018 y anteriores, debido a que las personas que contaban con adeudos se han acercado a la Administración Local para regularizar su situación.