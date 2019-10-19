Siguen festejos en Súper Gutiérrez

Como parte de los festejos por el 47 aniversario de la cadena comercial Gutiérrez, la Sucursal Sidermex ofreció a sus clientes una degustación de productos alimenticios elaborados en la tienda, a fin de que conozcan el sabor y calidad que se ofrece en cada una de las tiendas de gran tradición en el Estado.

Los niños y jóvenes fueron los más congraciados por la degustación de la tienda.

A lo largo de la tienda se instalaron 7 módulos de degustación, departamentos como la fuente de sodas, cocina, panadería, tortillería, salchichonería, frutas preparadas y frutería prepararon deliciosos alimentos para ofrecer a los clientes que llegaban al centro comercial.

Deisy Hernández, Empleada de la más nueva de las tiendas en esta ciudad dio a conocer que se busca que los clientes conozcan la frescura y calidad de cada uno de los alimentos que se ofrecen en las distintas áreas. Por ello se prepararon desde pizzas, pastel, palomitas, refrescos, frutas y otros alimentos que los clientes pudieron degustar mientras realizaban sus compras en esta tienda, actividad que se realizó también en otras sucursales como parte de las actividades.

Dijo los empleados se esmeran en ofrecer lo mejor a los clientes y ello es muy apreciado por la gente, que fue degustando y constatando la calidad de los alimentos, además de felicitar por este tipo de eventos que se realizan.