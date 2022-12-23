Siguen largas filas en gaseras

Las gélidas temperaturas obligaron a cientos de monclovenses a surtir los tanques de gas LP, abarrotaron los diversos negocios, sobre todo al oriente de la ciudad y las peticiones para que las unidades acudieran a los domicilios.

Desde temprana hora las diferentes gaseras de Monclova empezaron a surtir a la población para que puedan funcionar los calentadores y estufas, quienes esperaron hasta día en que amaneció a menos 3 grados centígrados con sensación de menos 5 grados.

Las personas acudieron muy arropadas ya que la espera entre cada servicio era de varios minutos, sin embargo, señalan que con la temperatura que se presentó, la espera parecía una eternidad. En un recorrido realizado por Periódico La Voz, se pudo corroborar que las 6 gaseras que operan entre Monclovay Frontera, registraban largas filas.

Funcionarios habían externado que esperaban se incrementara hasta en un cien por ciento, por lo que era necesario que la población tomara sus precauciones. Así mismo, se garantizó que la reserva de abasto se encontraba en un cien por ciento, al prepararse para dicha invernal, incluso durante la semana se consiguió gas adicional para contar con las reservas y garantizar el abasto de gas a la población.