Siguen peleando el 5% de AHMSA

En un esfuerzo por encontrar una solución a sus demandas, los ex trabajadores que integran el 5 por ciento de Altos Hornos de México (AHMSA) buscarán un acercamiento con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a la región carbonífera el próximo 14 de junio. Esta información fue confirmada por Ruvalcaba, representante del grupo de ex empleados.

La principal exigencia de los ex trabajadores es la resolución inmediata del pago pendiente relacionado con la venta de AHMSA. Según Ruvalcaba, de no recibir una respuesta satisfactoria por parte del Presidente, los ex obreros están dispuestos a llevar a cabo manifestaciones más contundentes, incluyendo bloquear las carreteras hasta ser escuchados.

"Queremos una respuesta, pero también tenemos una propuesta," subrayó Ruvalcaba. "Buscamos que el Presidente nos otorgue al menos una compensación a los mil ex obreros que siguen luchando por sus derechos."

El representante detalló que la compensación solicitada es de al menos 20 mil pesos para cada trabajador. Esta demanda surge en medio de una situación económica crítica para los ex empleados, quienes han visto afectados sus ingresos y estabilidad tras la venta de la empresa.

La visita de López Obrador a la región carbonífera ha generado expectativas entre los diversos sectores sociales y laborales, quienes ven en el mandatario una posible fuente de soluciones a sus problemas. La situación de los ex trabajadores de AHMSA es particularmente urgente, dado que han estado en una lucha constante por el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos laborales desde la transacción de la empresa.