Siguen quejas contra el IMSS

Derechohabientes del Seguro Social denunciaron la falta de atención en las clínicas, sobre todo durante los fines de semana, así como las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones y que se ha agravado conforme pasa el tiempo.

Las quejas en contra del IMSS continúan, esto a tan sólo unos días de que se evidenció el trato que dio una trabajadora de recepción en el área de Urgencias de la Clínica 7, quien le dijo a un familiar de un paciente desahuciado, que lo buscara "en el velorio", lo que causó molestia e indignación.

Ahora ciudadanos denunciaron la falta de médicos, principalmente del área de ginecología y la falta de atención durante las citas en fin de semana.

"Yo estoy yendo los sábados como muchos derechohabientes y resulta que posponen las citas, después de tanto esperarlas porque los doctores en especial la ginecóloga no acude a laborar, no es justo porque hacemos mujeres que tenemos citas urgentes y no hay, por eso es que estamos muriendo las mujeres de cáncer de mama, matriz".

Señalaron que el servicio que se otorga no es el adecuado, en donde muchos trabajadores no dan la atención correcta, y muchas personas, específicamente guardias pierden tiempo con el teléfono celular.

"Es una pésima atención, hay muchos guardias perdiendo su tiempo, mejor haga recorte de personal y en su lugar contraten más ginecólogos, más especialistas responsables, hay gente que nada más ocupa un lugar, según ellos trabajando y no hace nada".

Externaron que sábados y domingos es imposible enfermarse o sentirse mal, al mencionar que el IMSS parece abandonado y al menos que sea una urgencia, no se brinda atención a los pacientes.

Señalaron que esto sucede tanto en la Clínica 7, así como en las clínicas periféricas, donde no se brinda la atención y el personal carece del sentido de ayuda.