Siguen sin pagar 100% de salarios

Sólo una parte de los trabajadores de confianza de Altos Hornos de México recibieron el pago correspondiente a la primera quincena de febrero, en el plazo que estableció la empresa y que venció el día de ayer.

De acuerdo a la información proporcionada por los trabajadores indicaron que únicamente se realizó el pago al personal de las categorías menores y que representan una menor erogación para la empresa.

Todavía el día de ayer los trabajadores de confianza que se encuentran en categorías de directores y subdirectores esperaban que se viera reflejado el pago en sus cuentas individuales, sin embargo no se dio, además que tampoco recibieron los vales de despensa.

La semana pasada a través de un correo interno se indicó al personal de confianza de Grupo Acerero del Norte, que el pago de la primera quincena de febrero se realizará los días 17, 20 y 21 de febrero, sin embargo sólo se les depositó a una parte del personal.

La incertidumbre surge entre los trabajadores dado que la próxima semana se deberá realizar el pago de la segunda quincena de febrero, por lo que temen que de nueva cuenta se retrase el depósito.

"Estamos desesperados, no nos han pagado el dinero que ahorramos el año pasado, no nos pagaron la quincena, ni con los seis días de atraso y ahora ni siquiera los vales, realmente no sabemos qué hacer y lo peor es que nadie nos da la cara", externó un trabajador.