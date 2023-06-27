Sin alimento y con mucha necesidad vive Don Reynaldo

Un humilde pepenador enfrenta una grave crisis requiere alimentos para él y su hijo que padece autismo, ellos viven en la Colonia Colinas de Santiago.



Don Reynaldo Vargas Haro tiene 73 años de edad, y fue uno de los beneficiados con alimentos y artículos en una campaña que realiza una electrónica de la localidad.

Desde hace unos días este negocio lanzó la propuesta que les orientaran los cibernautas para llegar a los hogares de adultos mayores que requieran de un abanico.

Tan larga y amplia fue la lista, que han dado con muchas personas que no solo necesitan un abanico sino también alimentos.

Por ello, un supermercado ubicado en la Colonia Del Río entregó también alimentos para la causa, y entre las entregas, las personas que coordinaron los apoyos relataron la historia de Don Reynaldo y su hijo.

Destacaron que el señor recolecta pet y aluminio entre la basura, pues requiere sobrevivir él y su hijo quien padece autismo, generalmente tiene los nervios alterados y le hacen colostomía.

Ellos están pasando por un momento muy difícil tenían dos días sin alimentos, afortunadamente fueron beneficiados con comida, pero requieren mucho más.

De esta manera, hacen un llamado a la gente que pueda donarles pañales en talla grande, artículos de higiene personal, más alimentos no perecederos y un refrigerador en buenas condiciones.

Don Reynaldo y su hijo viven en la calle Cueva de los Indios #1522 en la Colonia Colinas de Santiago.