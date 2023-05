Sin avances en caso Camila

No se vale que faltando dos meses para que se cumplan 6 años del fallecimiento de mi hija Camila Ledezma, el caso esté totalmente estancado, no ha habido movimientos de ningún tipo desde hace más de un año y ahora nos notifican de que Rubí "N", busca salir de la ciudad por motivos de trabajo lo cual se me hace totalmente injusto.

Laura Vielma, madre de Camila Ledezma se mostró molesta por la petición de salir de la ciudad por parte de la defensa de Rubí "N", quien busca le autoricen viajar al municipio de Ramos Arizpe por motivos de trabajo, ya que está limitada de salir de la región centro y cuenta con brazalete electrónico.

"No estoy de acuerdo con que la señora Rubí pida salir de la ciudad y le vayan a autorizar la petición porque el caso de mi hija tiene mucho que no se mueve, hace aproximadamente 15 meses se realizó el último recurso de revisión del caso y hasta ahora nada había sucedido, pero nos llegó la notificación de la solicitud del permiso, lo cual me molesta mucho".

Laura recordó que van a hacer 6 años del fallecimiento de su hija Camila Ledezma y hasta el momento no se les ha dado ninguna resolución al caso, incluso asegura que otros casos más recientes ya concluyeron mientras que el de su hija Camila no ha tenido resolución ni positiva ni negativa para ella.

"Yo lo que quiero es que esto avance, no entiendo porque el caso de mi hija no avanza, yo como madre siento mucho dolor porque no tenemos la justicia que tanto hemos exigido, sigue pasando el tiempo y la muerte de mi hija sigue impune".