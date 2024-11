Sin avances ratificación de síndico de AHMSA

MONCLOVA; COAH.- El proceso de ratificación del síndico de Altos Hornos de México (AHMSA) está avanzando a paso de tortuga, lo que mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores afectados por la quiebra de la empresa. Según Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático, el retraso es evidente y afecta directamente a los empleados, quienes dependen de una resolución pronta.

La juez Ruth Huerta dictó la sentencia de quiebra el pasado 8 de noviembre, nombrando a Víctor Manuel Aguilera como síndico. Sin embargo, para asumir sus funciones, Aguilera debe ser ratificado, un paso que aún no se concreta. Leija comentó que el sindicato aún no ha tenido acercamientos con Aguilera debido a que no se ha formalizado su cargo.

El líder sindical reconoció que la carga de trabajo del juzgado podría ser una de las razones detrás del lento avance, pero insistió en que AHMSA no puede permanecer en este estado de parálisis. La empresa tiene un impacto profundo no solo en Monclova, sino también en la Región Carbonífera y el estado en general.

Mientras tanto, el Sindicato Democrático continúa dialogando con el Gobierno del Estado, con el alcalde Mario Dávila y otras instancias en busca de soluciones para mitigar los efectos de la quiebra. "Estamos comprometidos con los trabajadores. No bajaremos la guardia hasta asegurar que sus derechos sean respetados y que tengan la estabilidad que merecen", concluyó Leija.