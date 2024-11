Piden salida de intendente adicto

SABINAS, COAH.- Padres de familia de la Escuela primaria Miguel Hidalgo, impidieron el acceso al plantel educativo la mañana de este martes, después de confirmar la presencia de un intendente, el cual habían exigido a las autoridades escolares no laborara el plantel, por contar con antecedentes de adicciones, así lo confirmó Brenda Lira.

Entrevistada respecto a la situación, la madre de familia señaló que se tiene antecedente de dicha persona que laboraba en otro plantel educativo de la ciudad, dónde había mostrado problemas de conducta violenta derivada de sus problemas de adicción, siendo este el motivo aparente de su cambio a la escuela Miguel Hidalgo.

Fue hace dos semanas cuando al enterarse del cambio del intendente de la escuela Miguel Hidalgo, que los padres de familia solicitaron a la inspección escolar a cargo de la profesora Claudia Fernández, evitar que esta persona laborar en este plantel al considerar un riesgo para la seguridad de la comunidad escolar, especialmente de los niños.

"Acudimos el día de ayer a la inspección escolar con la profesora Claudia Fernández y no nos atendió. Nos trasladamos a la ciudad de Nueva Rosita a la jefatura del sector escolar 306 donde tampoco se nos atendió, por lo cual el día de hoy decidimos no permitir el acceso a la institución hasta que alguna de estas autoridades se presente y nos garantice que esta persona no trabajará en el plantel" reiteró la madre de familia.

Brenda Lira Samaniego, confirmó que la postura de los padres de familia es firme, pues el propósito es que la seguridad escolar esté garantizada, por ello esperarán a ser atendidas por las autoridades escolares correspondientes y se dé una solución definitiva.