Sin control el transporte de plataforma.

Cuatro meses han transcurrido en el presente año y aún no se ha tomado ninguna medida para regularizar el servicio de transporte de plataforma en nuestra localidad. Everardo Rodríguez ha expresado su desconocimiento sobre si estas plataformas continúan operando o no.

La empresa que domina este servicio en el municipio se comprometió a regularizar a sus concesionarios en Monclova, pero lamentablemente, hasta la fecha, no ha cumplido con su palabra.

A fines de enero, se hizo una solicitud informal por parte de la empresa, requiriendo un plazo de dos meses para presentar la documentación necesaria que permitiría a sus concesionarios trabajar conforme a la ley. Sin embargo, esta promesa sigue pendiente.

En este contexto, el área de transporte no ha llevado a cabo operativos de control, según confirmó el director Everardo Rodríguez.

Aunque no se han recibido quejas hasta el momento, esto no significa que el problema no exista. La falta de inspecciones y la ausencia de decomisos de unidades indican una falta de acción por parte de las autoridades. En caso de que surjan quejas, no habrá una base sobre la cual actuar.

"Esperaremos un poco más, pero si no obtenemos respuesta, iniciaremos nuevamente", concluyó Rodríguez en la entrevista. Esta situación deja en evidencia la necesidad de una intervención efectiva por parte de las autoridades para regularizar este importante servicio de transporte en nuestra comunidad.