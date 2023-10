Sin denuncia contra policía extorsionador

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación preliminar por extorsión en contra de un elemento de Policía Municipal de Monclova, se están analizando los hechos para corroborar o descartar lo ocurrido.

Fue la tarde del viernes cuando el padre de una mujer que fue acusada de robo de mercancía acudió a las instalaciones de la Comandancia Municipal para presentar su queja ante el coordinador, a quien le mostró las llamadas de celular donde los oficiales de la unidad SP-217, identificados como Jaqueline y Raúl Campos, señalando que le pidieron la cantidad de cinco mil pesos en efectivo para no proceder con el arresto de su hija.

Cabe destacar que la fémina pagó mercancía que intentó sacar de la tienda sin pagar, motivo por el que los oficiales de la Policía Municipal desarmaron a su compañero y procedieron a arrestarlo.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado recibió el caso del elemento de Monclova por el presunto cohecho, el delegado Rodrigo Chaires Zamora indico que la carpeta de investigación continúa abierta.

"Hay una persona que fue puesta a disposición por extorsión y el familiar de la persona afectada también se presentó manifestando una versión distinta, sin embargo hay cuestiones que necesitamos revisar, descartar que no se amedrentó a la persona o haya violencia moral".

Señaló que no se formalizó la denuncia en contra de la persona que fue puesta a disposición pero no es obstáculo para continuar con la investigación y no se descarta que haya sido por extorsión, lo cual se verificará.

"Estamos en vías de solicitar a los involucrados para formalizar una querella, falta el testimonio de una persona que aparentemente tiene relación directa con el evento y estaríamos en vías de concretar alguna hipótesis para corroborar o descartar el hecho".