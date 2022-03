Sin funcionar torre policial

Familiares de José Fidencio Castilleja Bernal el hombre de 87 años que fue atropellado en el Pape, hicieron una denuncia pública luego de que la torre de seguridad que se encuentra en el bulevar ni siquiera funciona, de lo contrario sería más fácil dar con el responsable del accidente.

Fue una nieta de Don José quien dio a conocer la molestia que tiene toda la familia, pues durante mucho tiempo la torre de seguridad ha permanecido en el mismo lugar y cuando todos creen que está grabando lo que ocurre, lo cierto es que solo está de adorno.

"Supuestamente las torres son para eso y nos dijeron que no jalan, queremos que nos ayuden con eso para que las autoridades nos ayuden más porque no vemos nada y para que quieren las torres esas si no jalan", comentó.

Mencionó que esas torres se compraron en la administración municipal pasada, costaron mucho dinero, hasta un millón de pesos, por lo que consideró que lo mejor es que las quiten pues no funcionan.

"Fue puro dinero mal gastado, si hubieran funcionado ya tuviéramos al culpable de la muerte de mi abuelo", comentó.

Como se recordará, Don José intentó cruzar el bulevar cuando fue atropellado, se sabe que era un conductor que iba en una camioneta Nissan color blanca y que esta llevaba una traílla, luego de atropellarlo se dio a la fuga ni siquiera se detuvo para auxiliarlo.