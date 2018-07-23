Sin garantía venta de útiles por “face”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a la población sobre la venta de productos escolares a través de Facebook y recomendó que antes de hacer alguna compra comparen calidad y precio.

Ante el próximo regreso a clases, las ofertas de útiles escolares comienzan a surgir, tanto en los locales establecidos, como en las redes sociales, en donde algunos usuarios aprovechan la temporada para ofrecer ciertos productos.

Adela Espinoza Villegas, titular de la Oficina de Profeco en Monclova señaló que antes de realizar cualquier compra se identifique a la persona que vende el producto en caso de que exista alguna reclamación.

Adela Espinoza Villegas, titular de la Oficina de Profeco en Monclova.

Mencionó que pueden recurrir a esta modalidad y comprar los artículos a una persona que se los ofrece por internet, pero deben revisar la calidad del producto.

Indicó que lo ideal es que la gente no se deje llevar y antes de realizar las compras tanto de útiles escolares, uniformes, calzado y demás, es necesario que la población acuda a centros comerciales, almacenes, que comparen calidad y precio de cada establecimiento, y tomen la mejor decisión.

“Es necesario que la gente no deje las compras para el último fin de semana antes de regreso a clases, para realizar una buena compra es necesario que acudan a los establecimientos para que chequen los precios y vean cual es el que mejor les conviene”.

Mencionó que la Delegación Estatal a través del departamento de Verificación y Vigilancia, inició el operativo de regreso a clases, quienes realizan la inspección en los establecimientos para comprobar que tengan los precios a la vista y no se modifiquen conforme se acerca la fecha del inicio de clases.

Así mismo comentó que ya se organiza la Feria de Regreso a Clases que cada año realiza la Cámara de Comercio en coordinación con la Profeco y que este año se realizará del 16 al 19 de agosto.