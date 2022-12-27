Sin ‘pistas’ de asesinos de "El Conito"

Mientras que la Fiscalía no reporta detenidos en el homicidio de “El Conito” el pasado 24 de diciembre en la Occidental, pero siguen las investigaciones, en el Centro de Justicia Penal se vincularon a proceso a Roberto “N” y Edwin “N”, presuntos responsables del asesinato de José Ángel Requena Flores.

En el suceso que ocurrió primero, el domingo 18 de diciembre el joven José Ángel fue baleado al exterior de su domicilio de la colonia Occidental, situación que lo puso en un estado de gravedad y tras unas horas de estar hospitalizado murió.

La detención de los presuntos responsables de acuerdo a la investigación del Ministerio Público se dio horas después, la semana pasada fueron presentados por primera vez ante el Juez Penal, y ayer lunes se decretó su vinculación a proceso.

Asimismo, continuarán recluidos en el penal, durante los tres meses que se concedió por parte del juez para la investigación, período en el cual, tanto la defensa de los inculpados así como el ministerio público tienen oportunidad de recabar más pruebas para su judicialización.

El segundo caso, ocurrió el pasado sábado 24 de diciembre, cuando José Guadalupe Carrillo caminaba empujando un carrito hacia las vías del tren a un lado del puente a desnivel de la Colonia Occidental, cuando fue balaceado y una de las balas que impactó en su cabeza, le arrebató la vida.

El occiso era vigilante de un centro comercial, tenía 55 años de edad, la carpeta de investigación sigue abierta, y según el delegado de la fiscalía asegura que será en los próximos días cuando se tengan mayores avances, disponibles para darse a conocer a la opinión pública.