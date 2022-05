Sin pistas de Cris

Hoy se cumplen dos semanas desde la desaparición de Cristopher Anguiano Flores, el joven transgénero del que nada se sabe, Claudia Flores señaló que no hay información respecto a las cámaras de video vigilancia de los últimos lugares en donde estuvo ni de su ubicación del teléfono celular.

"No hay ninguna novedad, menos sí se atraviesa durante los días sábado y domingo espero tener razón en estos días", comentó Claudia Flores, mamá de Cristopher.

Por otro lado, Adrián Moncada, líder de la comunidad LGTBQ+, señaló que no es posible que no haya ni una respuesta, aunque la Fiscalía está más al pendiente no hay nada.

PLANEAN SEGUNDA MANIFESTACIÓN.

Señaló que al no haber respuesta, miembros de la comunidad volverán a manifestarse pues la intención es presionar a las autoridades a que haya una respuesta.

"Me pelee con Dany, no quiere dar testimonio, dice que no sabe nada y que supuestamente está dolido por lo de su amigo, pero le pregunto qué porque no le da la cara a la mamá de Cris y dijo que él no tiene por qué darme explicaciones", comentó.

Danny comenta que cuando la mamá de Cris ha ido a su casa no sale porque ha estado dormido, al ser cuestionado sobre por qué no apoyaba la manifestación, la búsqueda, Danny respondió que no tiene por qué andar ahí luciéndose.

"Pues le digo yo que no es que se luzca sino que tenga disposición que realmente se vea que le importa su amigo, Danny está reaccionando muy mal, el Facebook de Cris está abierto porque Danny tenía las cuentas ahí, tal vez la dejó abierta" comentó.