Sin pistas de Raúl y su auto

La Fiscalía de Coahuila colabora con Nuevo León en la búsqueda del joven Monclovense Raúl Saldaña Zertuche, desparecido desde el pasado jueves en Monterrey donde estudiaba.

José Ángel Herrera Cepeda, Fiscal Especial para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas informó que el pasado domingo por la tarde acudieron al departamento que habitaba el joven en la capital regia y apoyaron a la familias con acompañamiento a instalaciones de la Fiscalía en Nuevo León, donde tuvieron una reunión de trabajo con personal que lleva a cabo la investigación.

Dijo que la Fiscalía de Coahuila no realiza investigaciones dado que en Monterrey se dio la desaparición del joven Monclovenses y por lo tanto son las autoridades locales quienes realizan la diligencia, sin embargo están colaborando para brindar la información que se requiera y ayude a la localización del joven.

Dio a conocer que se habló con personal de investigación en Nuevo León y la información proporcionada es que van avanzando, hay varias líneas de investigación que se siguen y conforme se registren avances verán si es necesario que se haga alguna diligencia por parte de la Fiscalía de Coahuila.

Otra nota: Se quita la vida alumna de colegio

Destacó que se tiene constante comunicación con la familia del joven desaparecido así como el Fiscal de desaparecidos en Nuevo León al que se le esta compartiendo la información que se va solicitando en la investigación que mantienen para dar con el paradero del estudiante del Tec de Monterrey.

Agregó, que por parte de la Fiscalía en el Estado ya se reportó a través del sistema de emergencia 911 el vehículo que el joven utilizaba, están esperando algún tipo de avance.