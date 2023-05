Sin recurso para pagar prohuelga completa

El secretario de la sección 288 informo que no existe recurso para recuperar los 3 mil 400 pesos a los obreros por concepto del desfalco y que para cumplirlo se requiere un monto de 6 millones de pesos, "La empresa no tiene ni para pagarnos la nómina, mucho menos va adelantarme 6 millones de pesos para decirme te adelanto y no les rebajes los 3 mil 400" expreso Francisco Ríos.

Tras comprometerse con la base obrera para el próximo 11 de mayo para brindar una respuesta ya sea positiva o negativa el líder sindical aseguró que él no cuenta con ningún recurso pues llego después del desfalco.

"Son 6 millones de pesos me dicen que se los regrese y veré la manera de hablar con mi líder y llegar a un acuerdo con ellos porque si bien es cierto ese dinero es de ellos pero también hay un desfalco y tres implicados y solo esperamos que la demanda llegue a su término y dar el dinero a los trabajadores"

Explico que cuando AHMSA estaba en condiciones se les adelantaba semanas y no había necesidad de hacer este tipo de situaciones como suspender el dinero, pero no existe este dinero pues sigue faltando finalizó.