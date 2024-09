Sin recursos homicida para disminuir condena

Yesenia N. madre de la pequeña Emily quien murió a causa de omisiones de cuidados, tendría un procedimiento abreviado para disminuir su condena sin embargo la mujer no pudo hacer una reparación del daño por lo que tendrán que esperar un mes más a tomar una decisión sobre su situación legal.

Un procedimiento abreviado da la oportunidad a cualquier imputado de declararse culpable del delito que se le acusa antes de llegar al juicio oral, a cambio, se reduce la pena dependiendo de la que esta sea, pero trascendió que en esta audiencia la defensa de la mujer dijo que no se cuenta con recurso suficiente para cubrir la reparación del daño y con esto tener el beneficio.

Fue en octubre del 2023 cuando Yesenia fue declarada culpable del homicidio doloso de su hija Emily, quien desde los 7 meses de edad había sido victima de negligencia y omisiones de cuidado por parte de su progenitora.

Un caso que conmocionó en la región centro, ya que la pequeña padecía bronquitis y asma y no recibía los cuidados necesarios de su madre, esto de acuerdo a las declaraciones brindadas por sus hermanitos, en aquel entonces se dio conocer que la madre era adicta y debido a esto, durante una semana no estuvo consciente de la realidad que la rodeaba, pues en esta semana Emily estuvo enferma y desafortunadamente no resistió y murió por una broncoaspiración.

En aquel entonces Yesenia N la llevó al médico y dijo que al salir de bañarse y cuando salió vio a la niña en la cama ya estaba inconsciente.

Sin embargo se dio a conocer la verdad, pues hermanitos de Emily declararon todo lo que había ocurrido y que incluso habían pedido ayuda a un vecino al ver a su hermanita que ya no reaccionaba.

Por ello la autoridad judicial decidió enviarla a prisión aún no recibe una condena pero antes de que esto pase, la defensa busca llegar a un procedimiento abreviado por lo que la autoridad dictaminó un mes más para llegar a este acuerdo de lo contrario se seguirá el proceso hasta llegar al juicio oral.