Sin señales de pago de utilidades

Monclova; Coah.-A once días de que termine el plazo para entrega de Utilidades a los trabajadores de Altos Hornos de México continua la incertidumbre de si lo habrán de recibir o no, derivado de las falsas promesas de parte de directivos de la empresa quienes no han cumplido en tiempo y forma con el pago de nómina, ahorro, vales de despensa entre otras prestaciones.

Apenas el año anterior AHMSA hizo entrega de 451.8 millones de pesos como reparto de utilidades en mayo del año 2022, un panorama distinto el que se vive en la actualidad con los trabajadores quienes llevan meses sin cobran una sola nomina en el caso de los obreros de confianza, mientras que sindicalizados ya suman cuatro semanas sin su salario.

El pasado 8 de abril del 2022, a través de un comunicado de la empresa informaba que gracias a las ganancias obtenidas en el ejercicio fiscal 2021, la empresa acerera estaría distribuyendo durante el mes de mayo entre sus trabajadores un total de 451 millones 871 mil pesos.

A diferencia en este año que transcurre las esperanzas son mínimas de poder recibir dinero por concepto del pago de utilidades, toda vez que por lo pronto están más preocupados porque les deposite AHMSA sus salarios vencidos.

El reparto de utilidades es un derecho que tienen la mayoría de los trabajadores en México, mismo que esta instaurado en la Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo y de acuerdo a esta ley el pago para este 2023, tiene que cubrirse para las empresas del 1 de abril al 30 de mayo.