Sin solicitud la Secretaría de Salud de realizar aborto

En la región centro no se han atendido a mujeres que se provocaron la interrupción del embarazo, pero si a quienes sufren abortos espontáneos, el titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha dio a conocer que no hay doctores que realicen tal práctica.

En un hecho histórico, con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ayer martes inconstitucional la penalización del aborto.

Esto implica la invalidez del artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, la cual planteaba la imposición de la pena de prisión de uno a tres años a la mujer que voluntariamente interrumpiera su embarazo y que se hacía extensivo a las personas que le asistieran.

"En el Hospital Amparo Pape llegan mujeres con amenaza de aborto o abortos espontáneos, mas no han sido provocados, se les da el tratamiento adecuado. Tampoco nos han solicitado este procedimiento y no hay un doctor que lo realice, no nos han dado quejas o denuncias de algun trabajador de la salud".

Al respecto el jefe jurisdiccional indicó que el tema de aborto siempre ha sido controversial y hasta la mañana de ayer solo estaba permitido en la Ciudad de México, hasta que el producto tuviera 12 semanas de gestación, de acuerdo a los lineamientos establecidos.