Sin testigos de ataque a Claudia

Aparentemente no hay testigos de la agresión que sufrió Claudia Elena Salinas Guajardo en el municipio de Cuatro Ciénegas, una de las líneas de investigación es que la agresión pudiera tener un origen sentimental, pero hasta el momento no hay personas detenidas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal se encontraron con el obstáculo, las personas que convivieron con Claudia estaban bajo los influjos de una sustancia tóxica.

"La memoria que tienen no es exacta y sus testimonios no han aportado datos importantes en relación a quién pudo intervenir en la agresión a esta persona. Hasta el momento no hay personas aseguradas, sí hubo personas afectas a una detención pero fue por obstaculizar la investigación", comentó.

Una de las líneas de investigación pudiera tener un origen sentimental, además del número de personas, lo que interesa saber es que ocurrió momentos antes, tiene información relacionada a que ella convivió con unas personas horas antes de ser agredida.

Los datos iniciales que arrojan inspección criminalista, se procesan en servicios periciales, hay testimonios y familias de personas que tuvieron convivencia con ella.

Claudia Elena sigue hospitalizada, no han notificado algún alta de la persona, está evolucionando, pero en las primeras horas que mejoró su estado de salud fue imposible que brindara una declaración.