Solicitan respetar paso de paisanos

El Comisionado de Seguridad de Coparmex en Monclova exhortó a las corporaciones policiacas a no caer en abusos, ni extorsiones, con el paso de paisanos y personas que provienen de otros estados, que se comenzará a presentar en los próximos días, sino garantizar la seguridad de los automovilistas.

Durante esta semana inició el paso de paisanos por Coahuila, quienes reconocen los niveles de seguridad que existen en la entidad, que se ha convertido en el paso más seguro para los visitantes, en relación a los estados vecinos.

Sin embargo, Arturo Cabrera Barrón señaló que se debe mantener esta imagen, y no mancharla con abusos por parte de los elementos de las corporaciones policíacas, ya sean municipales o de otro nivel.

Indicó que lo importante es brindar una buena atención, una buena seguridad para las personas que viajarán durante estas fechas.

El representante del sector empresarial mencionó que se tienen áreas de oportunidad, específicamente en el municipio de Castaños, en donde se han presentado quejas, así como algunas denuncias por extorsiones.

Para estas fechas se implementan una serie de operativos por parte de los diferentes órdenes de gobierno, los cuales dijo son indispensables, pero es necesario que no se caiga en estos abusos.

“Creo que es muy importante que esos operativos se realicen, no podemos negarlo y estamos de acuerdo que se hagan, pero que se aplique el criterio y sobre todo para que den más soporte, más seguridad a la ciudadanía, a los paisanos”.

Reitero que es necesario que los elementos traten bien a las personas que van de paso, quienes únicamente buscan llegar a su destino y elijen Coahuila precisamente por la seguridad que existe en la entidad.