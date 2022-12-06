Solicitan se reactive ruta Pueblo-Estancias

Habitantes y concesionarios de la Ruta Directo pidieron a las autoridades municipales que se reactive el servicio de esta ruta para Pueblo-Estancias, luego que no tienen transporte.

En la sala de cabildo, las autoridades recibieron tanto a transportistas como ha habitantes de las colonias Estancias de San Juan, Estancias de Santa Ana, Francisco Villa y Los 90´s; quienes solicitaron la autorización para que otra vez la Ruta Directo llegue hasta la zona norte.

Daniel Pérez, dirigente de la Ruta Directo fue quien explicó el plan, luego que señala han sido ya varias las ocasiones en que se les pide su ampliación para que brinden el servicio en colonias donde ya no tienen transporte público.

Dijo que la ruta que representa, tiene suficientes unidades, pero sobre todo, camiones en excelente estado para poder prestar una ampliación de ruta.

Destacó que por ahora, en estas colonias que menciona no hay transporte y son los propios vecinos quienes han organizado la vista con las autoridades para exigir el servicio.

Sobre el hecho de que porqué dejaron de prestar esta ampliación, el entrevistado dijo que se tuvieron problemas legales por parte de Sumsa, la empresa que era dueña de la ruta, y terminaban retirándolos de circulación.

Luego vino la pandemia y aun así ellos siguieron prestando el servicio, pero desde hace buen rato que ya no hay ampliación y los habitantes de esta colonia les piden que les brinden el transporte.

Aseguró el entrevistado que hace un mes tuvo una reunión similar, donde se planteó la situación, pero aún no hay una respuesta por parte de las autoridades, así que siguen en espera.

Y explicó que hubo otras rutas como la Carranza y la Miravalle que en tiempos de pandemia decidieron cerrarlas, “nosotros estamos en la disposición de apoyar, y a la espera de lo que se nos permita”.