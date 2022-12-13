Solidariza juguetón a los monclovenses

Aplicadas al cien por ciento, la regidora de Educación, Dina Rotunno Aguayo y la directora de Educación, Gladis Villarreal, en la recolección de juguetes que están recibiendo en el centro de acopio ubicado en el Lobby de la presidencia municipal, los juguetes serán entregados en algunas escuelas y colonias del sector oriente, en una fecha que pronto darán a conocer.

Ante la respuesta obtenida, la regidora y directora, dijeron estar agradecidas con los colegios que han aportado juguetes, en su mayoría nuevos; entre las instituciones educativas que han mostrado empatía, figuran: el Colegio Guadalupe Victoria, colegio Panamericano, el ICC, CBTis 36, FIME, la Universidad Vizcaya y la Escuela Normal de Monclova.

“Todos los juguetes que han sido recolectados fueron donados por los alumnos, que se han solidarizado con los que menos tienen”, ambas funcionarias, exhortaron a la ciudadanía y al resto de las instituciones educativas, sumarse a este esfuerzo, para llevar esta Navidad, alegría a los niños en situación de extrema necesidad.

La recolección que han logrado reunir, no ha sido solo de juguetes, también se ha recolectado ropa invernal como suéteres, chaquetas y cobertores, porque los donantes han tomado en cuenta, las bajas temperaturas invernales, y que muchos de los pequeños, puede que no cuenten con la ropa adecuada para cubrirse, lo que habla de la calidad de personas que son los monclovenses.