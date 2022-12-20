Solo 35 depósitos ampliaron horario

Solo las tiendas de conveniencia, además 35 misceláneas y/o depósitos tienen permiso para la ampliación de horario en la venta dominical de bebidas embriagantes, hasta el momento, no se han detectado anomalías.

Así lo señaló el Director de Alcoholes en el municipio, Sergio Carrizales tras destacar que no todos los vendedores de bebidas alcohólicas aceptaron ampliar su horario.

Por ello, el departamento de alcoholes a través de los inspectores los domingos a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, revisan que las misceláneas que venden cerveza y alcohol, tengan su permiso.

“Tenemos un padrón, sí sabemos quiénes tienen autorización de vender y quienes no, solo los que pagaron su permiso para la ampliación podrán comerciar en las 4 horas que se concedieron de ampliación los domingos”, explicó.

Dijo que el departamento de alcoholes a través de los inspectores informó de manera oportuna a los negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes sobre la autorización para ampliar el horario de venta dominical.

Pero muchos de los comerciantes, expresaron su negativa a pagar el permiso, al deducir que ellos los domingos los utilizan para pasar el tiempo en familia.