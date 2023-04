"Solo páguenme lo que es mío"

Ante la impotencia, desesperación, coraje, rompe en llanto trabajador de confianza de la empresa Altos Hornos de México al no ver respuesta del pago de nóminas atrasados.

La tarde del jueves empleados de confianza se reunieron en el punto mejor conocido como Ave Fénix y quienes solicitaron ante el área de recursos Humanos el pago de sus prestaciones, sin embargo tras no ver respuesta, decidieron tomar las oficinas de Servicios Monclova y colocaron un candado con el objetivo de que nadie saliera o entrara del lugar.

La encargada de Recursos Humanos Mónica Elizondo solicito que retiraran el candado y explico a los trabajadores que no existía el recurso para poder pagarles, por lo que Carlos Rivera no pudo contener el llanto por coraje e impotencia a sabiendas que su familia, el alimento las deudas no esperan.

"Ojala aguante los 12 años que me faltan y no existan represalias, ojala y vea futuro y beneficios de esta empresa económicamente, porque hasta ahorita no lo he visto. Desde que llego el Sindicato Democrático se vino para abajo AHMSA por puros enjuagues que ha habido, a mí me ha tocado vivir eso."

Perfiles estaba recién reparado y lo vendieron en 600 millones, la frio le metieron mano y la vendieron, todo está embargado por grupo Afirme, que futuro cree que pueda haber" finalizó.