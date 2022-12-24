Solo se regularizó 38% de los autos

Tan sólo el 38 por ciento de los vehículos americanos que circulan en Coahuila han sido regularizados, a una semana que concluya el plazo establecido en el decreto presidencial, por lo que el dirigente de UCD Nacional presentó un oficio al Presidente de la República para que se extienda el plazo.

El próximo 31 de diciembre concluya esta segunda etapa de regularización de autos de procedencia extranjera, que se ha visto limitada por la falta de capacidad por parte del REPUVE.

Armando García Grimaldo, dirigente de UCD Nacional, indicó que se estima que para el 31 de diciembre se regularizarán 32 mil 292 unidades en el estado de Coahuila, de las 140 mil que circulan en la entidad.

Tan sólo un 38.1 por ciento, por lo que aún queda un gran número de vehículos en espera de realizar el proceso, por lo que el día de ayer se presentó un oficio a la federación, en el que se solicita al Presidente una ampliación del decreto, con base a los números que tienen en el estado.

Son más de 86 mil propietarios de autos americanos que están en espera de una cita para realizar el proceso de regularización y no han tenido la oportunidad ante el cupo limitado que se tiene en los módulos.

Se está pidiendo que se extienda el plazo del decreto, en donde se estima que para cubrir al total de las unidades se deberá extender hasta el 31 de agosto del 2023, de acuerdo a la capacidad que se tiene en los 13 módulos regionales.

“Se tiene un promedio de 468 vehículos diarios, en los 13 módulos regionales y 18 líneas de captura de documentos, por lo que estimamos que con esta misma capacidad, se debe de ampliar el periodo hasta agosto del 2023 y cubrir al total de los vehículos que circulan en la entidad y cumplir con ello el propósito de seguridad, con el que se estableció este decreto”.

Además se está solicitando que se incluya estados Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, donde existe una gran migración y un padrón importantes de vehículos de procedencia extranjera, además de incluir también a los vehículos que inician con letra el número de serie.

Señaló que aún no se tiene información en cuanto a esta extensión, pero confían que se dé una nueva fecha, ante los números que se presentaron y que aún hay muchos vehículos en espera que se dé este proceso.