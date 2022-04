"Solo si Maribel sana le daremos el perdón"

Si Maribel logra recuperarse y salir del hospital, su familia estaría dispuesta a otorgar el perdón a Ricardo "N", negaron que hayan pedido dinero a cambio y señalaron que solo les importa la salud de la joven quien se encuentra en Monterrey, Nuevo León.

Familiares del responsable Ricardo "N" aseguraron que ya les han quitado más de cinco mil pesos y que los papás de Maribel Domínguez rechazaron la ayuda para llevarla al Seguro Social, además aseguraron que su hijo tiene miedo a que le hagan daño luego de atropellar a 11 personas.

"Yo nunca he pedido dinero para dejarlo libre, yo lo que pido es justicia, el dinero a mí no me interesa, solo la salud de mi niña", aseguró José Domínguez padre de Maribel, quien el día de ayer fue sometida a una cirugía en Monterrey.

Señaló, está bien si la familia del cafre no los quiere ayudar pero tampoco estén diciendo mentiras, pues ellos mismos habían quedado de pagar los gastos médicos de la joven y nadie ha tenido comunicación para ver cómo sigue Maribel.

"Dijeron que se harían cargo pero no con qué, solo que según le pagarían un seguro que nunca llegó, los estuvimos esperando martes y miércoles antes de irnos a Monterrey. Los invito a acercarse para al menos aportar algo mientras estamos acá".