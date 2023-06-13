Son extraordinarios Nico y Alfredo

Nico y Alfredo, alumnos de “Extraordinarios Institución Educativa” trabajaron por un día en un conocido café de Monclova, como parte de potenciar sus habilidades y la inclusión laboral en la región centro.

La encargada Zulma García dio a conocer a través de la página de Extraordinarios, dedicada a niños con autismo y síndrome de Down, la colaboración que se logró con el establecimiento y dijo sentirse orgullosa de sus alumnos, quienes ayer martes trabajaron en la cafetería Maia y lo hicieron increíble, demostrando que pueden hacer las cosas incluso mejor que los demás.

Mencionó que el objetivo de Extraordinarios siempre será potencializar todas las habilidades de los estudiantes, que den a conocer todas sus fortalezas y de lo que son capaces de lograr, que tengan una capacidad diferentes no quiere decir que su valor o sus actividades sean menores.

"Nico y Alfredo alumnos de Extraordinarios estamos muy orgullosas de ustedes, lo hicieron increíble. Gracias a Maia por abrirnos las puertas de la inclusión laboral", externo Zulma quien añadió que es el comienzo de grandes logros para los estudiantes.