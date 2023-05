"Soy albañil pero seré ingeniero"

Eduardo Misael Medrano García es un chavo que a muy corta edad supo que para salir adelante hay que trabajar duro y "atorarle" a lo que venga para poder progresar, pues si bien tuvo que dejar a medias la secundaria, ha aprendido a colocar canceles, trabajar lavando autos y ahora es un albañil de los denominados "de media cuchara" el cual aprende cada cosas que le enseñan con la esperanza de en un futuro tener su propio equipo de trabajo y porque no convertiste en un ingeniero.

Con una sonrisa en el rostro, Misael dice que aunque en un inicio la albañilería no le gustaba mucho, por necesidad comenzó a aprenderle y a tomarle amor para obtener recursos y ayudar en la manutención de su abuelita, por quien sale todos los días a trabajar con muchas ganas.

El joven dijo que desde que inició en la albañilería se propuso a aprender y asegura lo hace rápido, pues le gusta observar como los "Maistros" realizan su trabajo, el cual imita de forma inmediata, pues se le pegan las cosas rápido.

"Me gusta ver como lo hace porque la mayoría no te explica, solo te dicen hazlo y pues tienes que cumplir para que te puedan dar trabajo, en esto tengo tres años y aunque no gano mucho me da para salir adelante y apoyar a mi abuela, pero mi intención es reunir dinero para poder continuar con mis estudios, soy bueno para aprender y creo que si le pongo ganas puedo ser un ingeniero".

Medrano García dice que aun y cuando es una persona de 19 años, no puede salir seguido a "tirar barra" pues trabaja casi todos los días del mes y busca trabajo en sus tempos libres, pues aunque no es presuncioso, le gusta ganarse el dinero y prefiere que le ofrezcan trabajo y lo capaciten en lugar de que le den.

"No me gusta que me den, si alguien me dice te voy a dar esto lo otro, yo les digo que no, prefiero que me den trabajo, en este tiempo he aprendido muchas cosas y hasta soy "rapero" soy muy bueno para las rimas, por lo que puedo trabajar en lo que me pidan si me permiten aprender".

A los jóvenes que tienen la bendición de que sus padres les den todo, les digo que le echen ganas, que estudien y saquen buenas calificaciones, pues no es fácil salir todos los días a "rifársela" para sacar el sustento diario, el sol está cabr#&, el cargar bultos de cemento y subir con ellos a los andamios es gacho, por lo que es mejor estudiar y salir adelante cuando los medios se los permite.

Misael asegura que él nunca se queja de la vida que le ha tocado vivir y le pone muchas ganas para en un futuro ser alguien en la vida, por ahora es albañil de "media cuchara" pero sabe que pronto sabrá más y podrá tener sus propios trabajadores para poner un negocio propio y poder regresar a estudiar.