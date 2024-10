¡Soy inocente; yo no lo maté!

"Nunca me le acerque al señor", refirió Arnulfo Calamaco durante el juicio oral en su contra por el delito de homicidio, el cual dijo que su "amigo" Gilberto lo usó como mula para que no lo hicieran responsable de haber acuchillado a Ricardo Apolonio Alarcón Rojas.

Bajo la causa penal 1356/2022 se retomó el juicio oral de debate en el Centro de Justicia Penal de Frontera, donde el imputado Arnulfo Calamaco rindió su testimonio, a dos años de haber ocurrido los hechos en la colonia Aguilar.

Narró que acudió al domicilio porque una amiga de Cielo, su ex pareja, los invitó a la fiesta, él llegó solo alrededor de las 10:00 de la noche y estuvo conviviendo con la mamá de Andrea, luego llegó su amigo Gilberto alias "Ñoño" con su primo Emir.

"Ñoño traía una navaja, yo le dije que no hiciera problemas porque la señora ya nos había dicho eso, aparte Ñoño y su primo Emir ya habían picado a otras personas en convivencias anteriores. Estabamos tomando, Brandon me pidió cerveza y le pase una caguama, también estaban quemando marihuana en la fiesta".

Comentó que al lugar llegó Ismael con dos amigos suyos, todos estaban conviviendo y que incluso grabo un video donde sale él, su novia Cielo, Brandon e Ismael. Gilberto alias "Ñoño" le confesó a Arnulfo que tenía pleito con Ismael, a lo que el imputado le pidió que "no hiciera problema ni pleito".

Menciono que después de eso Gilberto correteó y le pego a Ismael luego regresó a la fiesta donde Arnulfo los volvió a regañar diciéndoles "porque cagan palo" y "déjense de mamad...", momento en que la señora Esther, la dueña del lugar, cerró el portón principal.

Fue 10 minutos después que llego el carro de Ricardo Apolonio quién se bajó y gritó "salgan hijos de su pe...mad..., quien me pegó a mi hijo? Vamos a arreglar los problemas". Acto seguido brincan la verdad Gilberto, seguido de los demás, y cielo agarró a Arnulfo y le pidió que no lo hiciera, pero como es terco, se solto y brincó al último. Arnulfo le preguntó a Gilberto que con quién se iba a meter cuando en eso, Brandon se acerca a él y de forma incentiva uso la navaja que traía y lo hirio en el codo, mientras el resto quebraba los videos del carro de la víctima.

"Gilberto se fue sobre Apolonio y lo pico, luego corrió sobre Ismael y tiró el cuchillo. Yo en ningún momento me arrimé ya porque no tenía problemas con Polo, quién se defendió de todos porque estaba cuidando a su hijo como cualquier padre lo haría. Escuché como el papá de Ismael le decía que se hiciera para un lado para poder meter la palanca de cambios".

Señaló que luego de eso, Gilberto alias "Ñoño" se llevó su motocicleta Cross DM150 modelo 2022 para huir del lugar, mientras que él se fue con su novia Cielo a dejarla y luego a su casa en la colonia el Campanario, cuando llego al lugar se sorprendió de ver a Gilberto, pues pensó que se iría a su casa en la Colonia las Flores.

"Gilberto se limpio las manos con agua y luego me habló, me dijo que había picado al señor, la verdad es que él tenía esa costumbre de picar a las personas. Yo metí mi moto, en mi casa solo se quedó en Emir en la sala. Yo estaba acostado cuando una muchacha me dice que vaya a tomar a su casa, me pongo un pan azul y una camisa negra y luego me marca Ñoño, diciéndome que me está buscando el GATEM".

Arnulfo Calamaco dijo que a su domicilio llegaron ocho camionetas y los uniformados patearon la puerta, que en ningún momento escapó ya que él no había hecho nada. Así mismo mencionó que las autoridades lo golpearon y lo llevaron al cuartel para torturarlo, también le pusieron una bolsa en la cabeza y le tomaron fotos. Durante su relato, su hermana y su padre no pudieron evitar llorar al recordar lo sucedido. Luego de eso se lo llevaron detenido al Ministerio Público junto a Gilberto y otros dos.

"No sabía que Ñoño había declarado en mi contra, yo lo consideraba un amigo, él usaba mi motocicleta y yo usaba lo que era de él. Yo actuaría si atentaran contra mi familia como todos, nadie es un santo, pero yo no cometí el delito me utilizaron como mula y esto lo corroboré cuando el papá de Ñoño se me acercó en el Cereso para decirme si necesitaba algo me ayudaba porque yo me había echado la culpa", expreso con voz entrecortada.

Será el día de hoy jueves cuando se realicen los alegatos por parte de la defensa y la asesora jurídica de las víctimas, dentro del juicio oral en punto de las 9:30 de la mañana, al fin de llegar a una resolución del caso.